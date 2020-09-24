賽事疑點｜上次搞出亡命步速 兩匹始作俑者打翻身戰

香港現今對無可疑三個字，市民已經聽到慣晒，到底係咪無可疑大家心中有數？

馬場亦如是，今季頭兩次沙田賽事，已一再出現不尋常超快步速，結果益晒啲後上馬包辦三甲。

當中兩匹肇事馬匹「笑傲成功」和「聚才」，被安排於周日（27日）再上陣，用番合理跑法有權回復應有水準。

今季有可疑賽事接踵而來，先有開鑼日（6日）尾場二班1400米「美麗掌聲」（雷神）、「開心好玩」（潘頓）及「聚才」（巴度）。

三大外籍師傅亡命鬥燒（第二段快到20.8秒），亂跑都唔使罰，造就三匹閘前落飛馬，後上包辦三甲。

其後谷草首戰（9日）第六場三班1650米，莫雷拉騎「飛雲騅」慢步速都唔放，結果大熱門跑梗頸四，相隔一周改配蔡明紹肯放即輕勝。

輪到9月13日第二場五班1400米「百寶袋」（陳嘉熙）、「電子傳承」（蔡明紹）及「笑傲成功」（周俊樂），三位華將鬥搶（第二段快到20.92秒），結果益晒一眾後上馬包辦三甲，賽後同樣被問話後冇手尾跟。

周日第二場五班1400米「笑傲成功」，上仗跟前遇到超快步速才輸，熱身後狀態突飛猛進。

周俊樂剛周三（23日）替丁廐「君達星」贏馬，留放有分寸進步明顯，「笑傲成功」可由蟲變龍出冷。

第十場二班1200米「聚才」，開鑼日跑1400米不留兼狂放才熱倒，熱身後縮程跑三戰獲兩冠一亞同程，路程更合適，有望重振雄風。

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