馬會允許｜10.18接獲重要策騎聘約 楊明綸改10.11起停賽

華將楊明綸在昨晚（23日）谷戰，於第四場因不小心策騎「世紀舞王」（希斯馬房），被判罰停賽兩日。

在有關研訊當中，楊明綸請求馬會競賽董事小組將他的停賽日期押後至10月14日星期三開始。

競賽董事小組今早（24日）接獲楊明綸通知，表示他已接受10月18日星期日沙田賽事的一項重要策騎聘約，惟他昨晚在研訊中因疏忽而未有告知小組。

競賽董事小組在裁定楊明綸的停賽期時，倘若已得悉他接受了上述賽事的策騎聘約，會容許他履行有關聘約。

因此，小組決定將楊明綸的停賽期提前至10月11日星期日開始，直至10月15日星期四才可恢復策騎出賽。

經修訂後，楊明綸會在10月11及14日停賽，並於10月18日復出。

10月18日跑沙田日馬，設有兩項二級賽，分別為1200米精英碗及1600米沙田錦標，相信楊明綸已預約座騎參與其中。

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