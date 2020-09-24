潘頓要反擊｜沈集成走上走落 周日兩駒要留神

潘頓開季原本係威係勢，不過最近兩次賽事竟然食白果，情況罕見！

今晨（24日）積極為沈廐操馬，且看今戰能否一洗頹風。

七時過後，潘頓已在機坪為「平常心」作出操前準備，沈集成先向冠軍騎師交帶兩句，然後行出烽火台，潘頓則策騎此駒前往大圈快跳。

沈集成於烽火台頂樓舉鏡睇足全程，課罷立即返回機坪接馬，並與潘頓傾談幾句之後，騎者又要準備為「知道必勝」砥礪。

「知道必勝」今晨到1800米草地彈閘，只見練者又行去烽火台居高臨下觀操，整個過程順利。

當沈集成接馬時，與潘頓交談良久，內容當然圍繞上述兩駒進度，動態相當積極。

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