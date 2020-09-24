方嘉柏佈陣｜田戰未斷過纜 方廐延展季初大時代

方嘉柏開季後頻頻有馬贏，而且一改以往專攻谷草賽事作風，今季於日馬已先後勝出「開心大師」、「自然君子」、「顯心星」及「星運子爵」，保持在沙田未斷纜。

難怪方嘉柏在季初階段已經話要爭奪冠軍練馬師寶座，以目前練者的氣勢當然是有力競爭者。

周日（27日）跑季內第四次沙田日馬，方嘉柏有七駒報名參戰，當中又以角逐二班草地1200米的「綠色時代」最有贏馬機會。

此駒上仗在谷草1000米打開在港勝利之門，在走規尚未完全成熟下，後上擊敗鄭廐谷戰能手「樂滿家」，可見本身潛力不凡，今仗增程兼轉場跑1200米仍可取勝。

至於出戰三班草地1200米「晨曦飛馬」，上仗季內初出雖然三甲不入，但熱身後再跑卻要留神，事關上季正是在季內第二仗勝出。

「晨曦飛馬」在田草1200米亦曾有入Q紀錄，可見此駒性能不只局限於谷草，因此今仗未宜忽視。

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