丁冠豪解釋｜青心星蹄甲有小毛病 原本試閘變彈閘

丁冠豪剛周三（23日）發動攻勢，轄下上季最大進步馬匹「君達星」，找來見習騎師周俊樂減十磅出擊，成功爆冷掄元。

周日（27日）有十場沙田日賽進行，丁廐不乏實力馬列陣，有機會打開今季田戰勝門。

第七場三班泥地1200米「青心星」，今次將繼續由莫雷拉策騎。

此駒暑期並無參加試閘，操練與一般丁廐馬不同，原來當中有特別原因。

丁冠豪解釋說：「我原本打算安排『青心星』參與試閘，作為今仗備戰工夫，可惜早前馬兒蹄甲出現一些小毛病，因此最終未有試閘，改為安排草地彈閘。」

「『青心星』是匹體重1,200磅大馬，缺少一課重要操練，或多或少會對狀態有一定影響。」

「幸好馬匹彈完草閘後，狀態提升得不錯，希望可對今次出賽有幫助。」

「『青心星』上季尾於莫雷拉胯下在泥地跑第三，人馬再度合作，負磅甚輕，希望能夠發揮出應有水準。」

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