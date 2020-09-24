跑馬地設雙邊投注｜全港場外投注站 賽馬預售日繼續服務

馬會今日（24日）公佈，周日（27日）沙田賽事之特別安排。

沙田馬場將開放多個設施，而優越卡持有人及公眾人士，必須於進入馬場前一天在網上填寫及提交電子健康申報表。

這天賽事將設跑馬地雙邊投注，入場人士需要預先訂座。

港鐵東鐵綫不會停馬場站，入場人士可使用1號或7號入口進入馬場。

於賽事完結後，馬會將安排免費接駁巴士由沙田馬場前往沙田排頭街。

全港場外投注處（正進行內部工程的場外投注處除外）會繼續於賽馬預售日及夜馬舉行當天的上午9時30至下午5時正提供賽馬投注服務，而於非賽馬日則提供顧客服務。

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