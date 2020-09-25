呂健威心態｜跑日馬專贏四班賽 呂廐讓粉絲歡欣

華籍廐主呂健威開季以來連勝三次田戰未斷纜，每次都有一Win，頭馬「英明勇將」（6日）、「紫菜福星」（13日）及「雙天至尊」（20日）俱贏四班賽，賽績印證部署及取向。

來到今次（27日）沙田日賽，呂廐兩張王牌皆放在四班馬身上，心意盡在不言中。

出戰第五場四班草地1200米的「歡欣福星」，上季初出即後上輕勝，證明跑新鮮威力強，賽前兩試大閘積極，狀態已冒勇。

這匹三歲新馬配周俊樂減十磅用意好，屬爭勝要角。

第六場四班泥地1200米「福喜多多」，至今配莫雷拉六戰同程獲三冠一亞一季，本身水準穩定，值得捧場。

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