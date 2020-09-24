馬上看經典｜巫斯義不受君命 牛精福星終止廐侶長勝

前香港冠軍騎師陳柏鴻，最近在其網上節目說：馬場叔父教落，一場馬嘅勝負，取決於一「多」一「少」，「多」就係睇吓邊個慳得最多，「少」就係睇吓邊個錯得最少！

而中國古來智慧，則有所謂「將在外君命有所不受」。畢竟沙場形勢瞬間變化，試問焉能拘泥於千里以外的王命呢？

2005年5月14日的1600米G1冠軍一哩賽，正是上述兩句老話的最佳注腳。

這場大賽之前，一代馬王「精英大師」新締17連捷的紀錄，毅然增程至一哩，為遠征日本安田紀念賽試金。

雖然初跑1600米，由南非悍將高雅志主轡的「精英大師」仍被熱情的馬迷捧成1.2倍的一面倒大熱。

「精英大師」的對手，除了當時全港的一哩精英，還有三匹來自海外的參戰馬。

次熱門則是「精英大師」的廐侶、同由告東尼訓練的「牛精福星」，鞍上人是法國名將巫斯義。雖云次熱，卻有9.3倍的半冷賠率。

一如既往，天賦速度上乘的「精英大師」甫出閘便自行領放，高雅志稍為按慢，以免放得太急難以為繼。

直路上，對手紛紛發力追趕，但「精英大師」依然貫注，不單沒有讓對手逼近，還把差距逐步拉開。

眼看快要創造18連捷新猷之際，冷不防身旁一駒急竄而上。高雅志與胯下馬王奮力抗衡，兩駒短兵相接，頓時日月無光。

說時遲，那時快，終點綫屆，最終「精英大師」以短馬頭之差初嘗敗績。

而把「精英大師」不敗之身戛然劃破的，不是別駒，正是廐侶「牛精福星」！

本來，告東尼是吩咐巫斯義入直路後必須把「牛精福星」拉出大外檔望空衝刺的，但巫斯義顯然認為，要偷襲一匹無敵王者，腳程稍蝕也不可能辦到，於是他選擇沿途據攔推進，寧願冒坐包廂的風險，末段在內檔覓隙殺上。

巫斯義不囿於策騎指示，奉行能慳便慳的老行尊教悔，成就了「牛精福星」經典的勝仗，也把「精英大師」的經典勝程劃上句號。

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