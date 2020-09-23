愛爾蘭拍賣會｜兩匹或來港雄馬成交 總身價近400萬

馬會早前在愛爾蘭Tattersalls九月周歲馬拍賣會上，以38萬英鎊（約393.1萬港元）購入兩匹雄馬。

編號165幼駒以32.5萬英鎊投得，刷新了九月拍賣會的成交價紀錄，遠高於2018年的舊紀錄27.5萬英鎊。

這匹幼駒父親為Teofilo，是奪得五項一級賽冠軍的應屆香港馬王「時時精綵」之同父馬。

Teofilo也是兩匹三級賽冠軍Guaranteed及Gear Up的胞弟，前駒在李奧柏勝出Eyrefield Stakes，後駒則在約克贏得雅琴錦標。

這匹拍賣馬的育馬者鮑爾傑，是2004年香港盃冠軍「歷山金駒」的練馬師。

另外，馬會以5.5萬英鎊投得編號63棗色雄馬。

此駒父系「匠心獨運」所出子嗣，包括四項一級賽盟主「合體恆星」及2014年法國打吡大賽冠軍「幻想大亨」。

這匹幼馬的同母兄長「安賞」，於2013年在香港打吡大賽不敵「事事為王」得亞軍。

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