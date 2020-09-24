騎練統計｜青心星泥地OK 雷丁未必再係盲門組合

本地「心星」系馬主關氏家族養馬運相當不俗，現役四駒「顯心星」、「達心星」、「賞心星」，以及列陣周日（27日）沙田日馬的「青心星」，上季均至少勝出一場賽事，共有六場頭馬進賬。

當中，「顯心星」早前今季初出，成為1.4倍全熱門，結果由雷神再下一城。

關氏家族可謂熱門保衛者，上季至今七Win全是10倍以下，可見旗下馬鬥志如虹，不計賠率均盡力爭勝。

「心星」系馬產地全是澳洲或紐國，相信是幕後貪其早熟特性，可盡快交出成績，所以不少「心星」系馬，抵港首季已有馬贏。

今季丁冠豪馬房的銀行馬，首選必是剛轉四歲的新西蘭自購新馬「青心星」。

這匹南半球馬既早熟又適應本港環境，上季初出一仗熱身後，即連續兩仗在谷草1200米取得一冠一亞，迅速交出成績。

「青心星」其後升上第三班初戰泥地1200米，沿途與已升上第二班的「夢幻人生」並排領放，最終跑第三名而回，表現已可接受。

翻查紀錄，莫雷拉與其他馬房均曾合作交出頭馬（與希斯則曾在澳洲憑「聳動」於2017年勝出一級賽渥利盾），唯獨未曾與丁冠豪合作贏馬。

「青心星」今季勇熟俱增，雷神鍥而不捨，未嘗不可替自己爭取首替丁廐建功。

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