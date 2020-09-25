澳洲火辣新星｜由老將經手 Rothfire周末採金玫瑰

澳洲目前最火辣的明星馬Rothfire，將於周末（26日）出戰一級賽1400米金玫瑰錦標。

這匹由夏國廷訓練的三歲馬於兩星期在玫瑰崗馬場，以快時間贏出預賽Run To Rose錦標，狀態大勇。

加上本身前仗以刷新場地紀錄時間捧走1400米級賽阿堅斯錦標，創出至今八戰七冠一亞佳績，Rothfire實力更可謂深不可測。

Rothfire今場將在九駒中排第8檔起步，並繼續由老將龐恩主轡。

此駒同時已取得10月17日珠峰錦標出賽席位，暫被列為半冷門。

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