法國凱旋門之戰｜JRA鼓動士氣 網上設迪雅卓加油區

日本賽馬一向視法國凱旋門大賽為終極目標，由1969年開始已經派馬參賽，為日本馬遠征歷史揭開新一頁。

當年Speed Symboli以有馬紀念賽盟主身份出征凱旋門，結果在騎師野平祐二胯下只能以第10名完成，而日本之後兩次派馬征戰同一賽事，亦未再有好成績。

一等就是30年後，1999年「神鷹」以四歲之齡，在日本名將蛯名正義胯下跑獲第二名，見證日本馬首度在凱旋門上名。

之後去到千禧年，日本其間累積六次挑戰凱旋門大賽全負，當中又以06年「大震撼」被取消資格及10年「中山慶典」入Q，令馬迷最有印象。

近年以「黃金巨匠」成績較佳，牠在12及13年接連獲取凱旋門亞軍。

今年是日本第17次派馬進擊凱旋門，日本中央競馬會（JRA）隆重其事，接受馬迷在該會網頁貼文，給相關代表馬「迪雅卓」打氣。

該等加油字句其後還會透過JRA，發送到法國當地，讓相關工作人員知悉，以鼓動士氣。

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