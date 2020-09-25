西夏之王易帥｜季內第三度作戰 表情王出動莫雷拉

蘇偉賢馬房今季成績不俗，並於上次日賽（20日）由波健士爆58倍勝出「天池怪俠」，成為目前今季獨贏最高派彩的頭馬，可見蘇偉賢季初打急攻牌。

周日（27日）出馬七匹陣容甚強，可望延續勝勢。

其中，角逐第二場五班草地1400米的「西夏之王」，同主馬「勇晉大師」已勝出兩場頭馬，反觀「西夏之王」仍未有佳作，但今戰強配莫雷拉上陣，已有出擊決心。

此駒今季已於開鑼日（6日）登場，該役所負距離只是2.75馬位，走勢已有進步。

上仗（13日）再出跑入第四名，首次跑獲獎金名次，所負距離2.5個馬位亦是在港15戰中與頭馬最接近的賽事。

由於「西夏之王」出自南非，故需要較長時間適應，馬匹性能似乎以角逐中長途路程較合。

不過，其氣量未完全養成，所以現時馬房只讓馬兒於1400及1600米上陣。

「西夏之王」現評25分已降至甚低水平，今戰更強配莫雷拉，乃此駒在港上陣以來最強配搭，應有一定作為。

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