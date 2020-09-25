順意寶轉廐初出｜香港唯一跑贏勁搏之馬 幫苗禮德省招牌

剛周日（20日）沙田日馬，尾場出現本季首匹連捷馬，蔡約翰轄下「勁搏」雖面臨升班、增程、大外檔多重難度，但仍可在莫雷拉胯下連捷，保持季內不敗。

「勁搏」目標已放在明年四歲馬系列，勢將越來越受馬迷關注。

其實「勁搏」上季在港初出即可跑入第二名，已知此駒質素很高。

而當時跑贏「勁搏」之馬，正是列陣周日（27日）三班草地1200米的「順意寶」，牠同時是香港暫時唯一曾挫前駒之馬。

此駒上季隸屬韋達馬房並勝出兩次，但其後仍拉入苗禮德馬房。

「順意寶」賽前曾由賀銘年主轡試閘，走勢有前有後，結果以第二名衝線，姿態從容不迫。

加上苗禮德馬房處理加盟馬一向急進，所以「順意寶」今仗大有捧場價值。

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