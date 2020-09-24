澳洲木下錦標｜南澳打吡盟主配岳禮華 另類自由行

澳洲考菲爾德馬場周六（26日）將會上演1800米一級賽木下錦標，。

目前大熱門是南澳打吡盟主Russian Camelot，這匹終極目標似乎放在墨爾本盃的北半球進口馬，上仗休後復出在不利的慢步速下後上不及，僅負先前報道會以覺士盾為目標的Fierce Impact馬頸位。

其練馬師歐伯賢認為此駒當時跑了一場出色賽事。

Russian Camelot將交由岳禮華主轡，目前牠是木下錦標兩倍大熱。

練馬師歐伯賢認為今場會有較快步速，不會給予任何策騎指示予岳禮華，將讓他在陣上自由發揮。

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