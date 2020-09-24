頭馬評分｜平頭冠軍有分別 駿爵士加少過陽明高高一分

昨晚（23日）跑馬地夜馬八場賽事產生九匹頭馬，馬會評磅員按照慣例，於賽後翌日（24日）公佈當晚參賽馬的評分增減。

其中，昨晚第二場四班1200米跑出平頭冠軍，方嘉柏馬房「駿爵士」與呂健威馬房「陽明高高」鬥到難分軒輊，但雙方勝後加分卻有異。

「駿爵士」縱然是負磅較重的一駒，惟只獲加四分，相反「陽明高高」被加五分。

「駿爵士」贏馬只加四分雖較少見，但近年亦有「人間尋夢」、「天賦致寶」（均已退役）、「幸運飛駒」（鄭俊偉馬房）及上季谷草煞科戰獲勝的「超額認購」（賀廐）等相同例子。

而「駿爵士」再一次於第四班掄元，最新只評58分，可繼續跑四班賽。

至於昨晚贏馬距離最遠一匹頭馬，為徐雨石馬房「威紫荊」，賽前原本僅得20分之輩，以1.75個馬位之先打開勝門，賽後獲加八分，最新評28分高於護級線兩分。

昨晚谷草勝出馬評分增幅

馬名（最新評分）（加分）

威紫荊（28）（+8）

駿爵士（58）（+4）

陽明亮亮（45）（+5）

濃有 （52）（+7）

扎西德勒（74）（+5）

美麗天使（55）（+7）

捉金皇（47）（+6）

奇妙星（67）（+7）

君達星（107）（+7）

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