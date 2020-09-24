騎師近績｜罕有地連輸兩次賽事 潘頓靠馬王拯救自己

應屆冠軍騎師潘頓，在最近兩次賽事全軍盡墨，合共15匹座騎只得一亞三季一殿，獨贏投注共輸馬迷8,035萬多元。

翻查資料，近季潘頓甚少連輸三個賽馬日。

星期日（27日）跑十場沙田日馬，潘頓策騎九駒，當中不乏可勝之馬，他應不會再交白卷。

第六場「珍珠鳳凰」上季曾於四班泥地1200米跑入第二名，今次再戰同程，或可借勢重響勝鼓。

第八場「美麗傳承」七戰1400米六冠一亞，如今作轉投希斯馬房後首次出賽，操好衛冕慶典盃，兩屆馬王表現令人期待。

第九場「眾歡笑」上季出道兩勝田草1200米，今仗負輕磅出師此程，有機會打響今季參賽頭炮。

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