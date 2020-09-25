金鎗六十東山復出｜三冠王爭慶典盃 呂健威英明配合

沙田馬場周日（27日）重頭戲為第八場三級賽草地1400米慶典盃，是今季首場分級賽。

全場焦點是前馬王「美麗傳承」與上季四歲三冠王「金鎗六十」首次對壘。

「金鎗六十」練馬師呂健威今戰另會派出五匹參戰馬，當中有四匹上賽不勝有位，馬房可謂精銳盡出，顯然是配合「金鎗六十」而來。

「金鎗六十」出道以來11戰10勝，包括上季包辦四歲馬系列三關頭馬，成為繼「佳龍駒」（已故）後香港第二匹四歲三冠王。

今仗雖是首與「美麗傳承」、「川河尊駒」等馬王級對手交鋒，但本身只負115磅，受讓「美麗傳承」18磅之多，「金鎗六十」仍有機會勇冠群雄。

同日其餘呂廐馬中，「英明勇將」及「福喜多多」季內分別已勝出及入Ｑ，近況各有保證。

第九場三班草地1200米「英明勇將」已跨季三連勝，包括上場遇慢步速仍能從尾疊後上反先，今次升班轉負輕磅，這匹九歲老兵仍具勝算。

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