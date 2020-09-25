澳門首次夜戰｜本地幫壟斷大局 余健雄食大三元威震全場

今晚（25日）澳門氹仔馬場上演新季首次沙地夜賽，整晚局勢可謂華籍騎練天下，共包辦五場頭馬。

贏馬的華籍騎師分別有何華麟、劉永康及余健雄開齋，而後者更連中三元成為全晚最威水騎師。

練馬師方面則有王君適打開今季勝門，馮耀正、錢健明、張兆煊及陳俊輝則連贏兩日。

全晚最高班場合的第三場二班1350米，結果由余健雄策騎王君適馬房的「東方盈喜」以差不多一放到底姿態大熱贏馬，騎練齊打開今季勝門。

此駒上季成為全季兩匹五捷馬中其中一駒，今季能夠初出即勝，可見持續進步。

查「東方盈喜」上季亦是在首次沙地夜賽贏馬，今次重溫好夢之餘，更替王君適保持其每季沙地夜賽首戰即勝的金漆招牌，因為這馬房連同今晚賽事，已連續四季於沙地夜賽首戰有馬贏，表現出色。

騎師余健雄其後於第四場賈其餘勇，策騎馬房張兆煊「蒜片尖椒」起孖兼爆出全晚最冷的19倍Win，到尾場更憑陳俊輝訓練的「喜威」連中三元，威盡全場。

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