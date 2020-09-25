美麗傳承復出｜潘頓滿意狀態 等希斯提供策騎指示

周日（27日）潘頓將策騎前馬王「美麗傳承」出戰第八場三級賽1400米慶典盃，成為馬迷焦點所在！

潘頓受訪時說：「『美麗傳承』轉入希斯馬房初出，希斯處理這匹前馬王的操練手法，與上手馬房大有不同。」

「這匹八歲馬在各方面都已做足工夫，雖然早前試田草一千米大閘欠缺前速，但衝線時走勢強勁，我很滿意牠目前的狀態。」

「而『美麗傳承』過往出爭1400米戰績優秀，在我心目中，牠很享受擺前走，至於同場也有數匹前領馬，屆時我們的戰略如何，我會聽從希斯的策騎指示。」

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