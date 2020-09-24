賽事報名｜夜馬輪空 下周四沙田日賽東廐有勇駒

本季第八次賽事，將於下周四進行，當天是10月1日公眾假期。

與此同時，下周三（30日）沒有夜馬編排，谷戰要到10月7日星期三才恢復。

下周四設有十場沙田日賽，清一色跑草地，採用B賽道，頭場定於下午1時正開跑，戲肉國慶盃三級賽跑1000米直路。

相關賽事排位將在下周一（28日）早上進行並公佈。

騎師方面，黃皓楠早前先後兩次犯規被罰，合共由昨戰（23日）開始停賽四天，直到10月7日始可復出。

何澤堯開季至今，每次日賽（未計9月27日成績）都有馬贏，下周四隨時借勢又有收穫。

楊明綸獲准提前由10月11日開始停賽兩天，不影響其下周四出賽。

練馬師方面，告東尼屆時出馬眾多，將有九匹列陣，當中不乏實力分子。

「錶之智能」季內已熱身一場，今仗雖是本身首戰分級賽，但負磅較輕，加上對手不多（全場僅七駒報名參賽），未嘗不可勇奪桂冠。

八歲老馬「綫路勇駒」過去兩捷均在1400米，如今操好復出，可予對手一定威脅。

由於周日有日馬賽事進行，故下周四各項特別彩池有否多寶累積，要到星期日賽後才知。

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