尖辣椒首度登場｜周錦泉屬資深馬主 原來與爪皇凌雨有淵源

周日（27日）沙田賽事，沈集成旗下的「尖辣椒」在港初次登場，出戰第五場四班草地1200米賽事。

「尖辣椒」馬主周錦泉是資深馬主，他早期養馬以「草原」為名，如「草原奔騰」，「草原之星」，其後則改以「辣椒」為名，如「紅辣椒」及「辣辣椒」等。

一代馬王「爪皇凌雨」的馬主周漢文，原來與「尖辣椒」馬主周錦泉是叔姪關係。

「爪皇」系在港養馬多年，最成功當然是世界馬王「爪皇凌雨」，現時則養有「爪皇轟天」及「爪皇烈焰」。

至於周錦泉近年則比較淡靜，自從對上一匹「辣辣椒」退役後，已較少見他入馬場。

相隔數年後，周錦泉再度養馬，並首度與沈集成合作，且這對組合能否擦出火花。

睇番周錦泉對上養的「辣辣椒」在港屢拼僅以位置交代，始終與頭馬無緣。

周錦泉當然寄望新力軍「尖辣椒」可以盡快適應水土，交出好成績，為他帶來久違的頭馬。

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