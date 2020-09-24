姚廐收成期｜走規未到最好 金莊令加個眼罩試效果

姚本輝上季倚重多匹質新馬接連取得佳績，成功登上冠軍練馬師寶座。

姚廐個別未建功的馬匹，隨着暑期不斷成長，今季亦將會是收成期。

當中，周日（27日）第五場四班草地1200米「金莊令」，上季此程兩度跑得亞軍，評分持續上升。

此駒今季轉四歲後再進一步成長，且看今戰能否取得好成績。

姚本輝評價「金莊令」時表示：「『金莊令』上季有過接近演出，不過質素並非特別突出，當時走規亦相當稚嫩，經過暑假後或有一些改善。」

「可是本身岳頭的毛病難除，試閘走勢仍然有點難以控制，今次加配眼罩，且看效果如何，或許需要一些時間改善。」

「論狀態，『金莊令』如今已有作戰水準，假如能改善陣上走規問題，此駒應具一定的競爭力。」

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