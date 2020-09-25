廐主就快60歲｜迎接大喜日子 徐雨石用豹子膽賀壽

下周三（30日）是徐雨石60歲生日，他在周日（27日）沙田賽事共派八駒上陣，牌面甚強，可望順利贏馬賀壽。

當中兩匹王牌馬「旋里多彩」及「豹子膽」，分別由田泰安及莫雷拉策騎，表現令人期待。

第六場四班泥地1200米「旋里多彩」，上仗季內初出改配田泰安，即於泥地1200米打開勝門，輕取今次亦同場的亞軍「印水紙」近兩個馬位。

人馬至今合作兩戰獲一冠一殿，匆匆再戰勝程，有機會成為徐雨石今年賀壽頭馬。

第一場五班草地1000米「豹子膽」自前季在新馬賽獲亞軍以來，編班後跑過12次未嘗上名。

不過，這匹年輕馬上仗於開鑼日（6日）以極快步速領放，及至最後200米才轉弱輸約三個馬位，以第七名完成賽事。

「豹子膽」如今改由雷神操刀，騎練上季在五班賽合作五戰獲一勝三位一殿，足以左右大局。

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