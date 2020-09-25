雷神夾檔｜青心星再戰泥地 狀態未足質素搭夠

莫雷拉目前在騎師榜以15W領導群雄，他表示希望繼續獲得實力座騎，延續領先地位。

他受訪時表示，雖然周日（27日）第七場三班1200米泥地的「青心星」，目前狀態未達100%，但馬有好質素，有力爭勝。

莫雷拉受訪時說：「『青心星』上季尾在我胯下出戰泥地1200米跑得第三名，表現出色，我認為牠的泥地性能很好，今戰泥地短途正合發揮。」

「由於『青心星』早前健康有些少問題，練馬師丁冠豪在操練上沒有給予馬兒太大壓力，讓牠養足體力，因此沒有安排馬匹試閘。」

「雖然『青心星』狀態未達巔峰，但牠的出賽次數不多，里程未盡，我認為牠的評分仍有上升空間，前景不錯。」

「青心星」一如同線馬「顯心星」、「達心星」、「賞心星」等，來港前已屬馬主關氏名下。

馬主關氏家族近年的養馬運不俗，現役四駒「顯心星」、「達心星」、「賞心星」及「青心星」全部贏過。

今季雷神憑「顯心星」贏馬建功，且看周日騎者能否再為同系的「青心星」贏馬。

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