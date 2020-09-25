今期重心｜近季唔會遲過九月開齋 潘明輝爭首Win奮力前進

今季跑咗六次賽事，仲有六位騎師未開齋，當中包括拼勁十足之木地華將潘明輝。

周三（23日）剛戰他策騎「活力寶駒」為爭第三名，鞭如雨下永不放棄，結果影相僅得第五名，馬迷輸咗都心服口服。

翻查紀錄，潘明輝除咗從騎首季在三月才上陣，往後三季都可在九月內開齋，周日（27日）潘明輝共策五駒上陣，兩匹賀廐馬「前進」和「八進」皆具勝算，可作重心。

出爭第四場四班草地1400米「前進」，上季初跑同程排13檔照贏，閘前由34倍落到15倍，反映幕後信心爆棚。

當時馬匹可由包尾位置兼掟大彎追上勝出，造出22秒4全場最快末段時間，較同日另一場四班同程頭馬「爆騷」22秒86拉士更勁，後駒升上三班五戰獲兩冠一亞一季，「前進」仍留四班佔大利。

「前進」早在7月23日已開操，大細閘及拍跳工夫做齊，火旺神生，成熟再進一步，抽到四檔形勢好，取勝呼聲高唱入雲。

第六場四班1200米泥地的「八進」，三戰同程獲一冠一殿，分別排一檔及三檔取得，無獎金一仗則抽九檔，需要形勢幫助才跑得好。

今仗「八進」抽到一檔如虎添翼，上周四（18日）試泥地大閘，輕鬆後追第三，角逐情緒高漲，狀態已谷起，只負116磅輕飄飄，有力重開勝利之門。

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