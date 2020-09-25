金鎗六十復出｜試閘避免食泥 何澤堯刻意居後

周日（27日）上演今季首場分級賽1400米慶典盃，這場三級賽焦點落在前馬王「美麗傳承」及上季打吡盟主「金鎗六十」身上。

今早（25日）策騎「金鎗六十」的何澤堯受訪時表示，此駒今季有所成長，因此給予牠正面評價。

何澤堯說：「『金鎗六十』今場抽得2檔不錯，可以跑得舒服一點。」

「牠賽前兩課泥地試閘全程居後，是因為該兩次試閘的場地不太好，我不想牠太辛苦，用力呼吸時要吸入太多泥沙。」

「馬兒埋門快跳時走勢不錯，令我滿意。」

「今仗首次與年長級際賽馬匹同場計量，而『金鎗六十』受讓磅，當然有幫助，希望有好表現。」

「此駒今季五歲體重增加，馬身更成長，心理上較上季成熟。」

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