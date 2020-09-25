莫雷拉數據｜季內策騎四歲馬 雷神暫百分百上名

莫雷拉在季內已完成的六個賽馬日中，有五個勝出頭馬。

不過，雷神次次咁多座騎，應該捧佢邊啲馬好呢？

唔講大家可能唔知，莫雷拉今季於沙田賽事暫騎過七匹四歲馬，結果取得六勝一位全部上名。

周日（27日）雷神胯下有多匹四歲座騎，包括「寶成智勝」、「青心星」、「美麗歡呼」、「豹子膽」等，均可優先捧場。

機會最佳者首推第十場二班草地1200米「寶成智勝」，本身上季三歲上陣六次，取得四冠一亞一殿，由雷神接手後，更加三戰未逢敵手。

此駒上次蹄下敗將「精彩勇士」今季再出已贏馬補中，「寶成智勝」升戰第二班負輕磅，再由雷神發揮，可期再建奇功。

另外，第七場三班泥地1200米丁廐「青心星」，上仗初戰第三班由雷神接手，首次角逐泥地賽事，只輸馬頸位跑第三。

今次打王牌上陣，戰意有保證，可期殺出重圍。

至於第五場四班草地1200米初出新馬「美麗歡呼」來自蔡廐，騎練今季暫合作八匹四歲馬作戰，豪奪四勝三位，可謂威力驚人。

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