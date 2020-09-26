賀賢要交代｜談立德名下活力爆發 周日直路賽突圍

早年香港國際精選拍賣馬（ISG）曾經出過唔少級際賽冠軍！

如「好爸爸」，「星運爵士」，「巴基之星」等，賽績亮麗，為拍賣馬省靚招牌，同時也吸引不少馬主參與競投。

不過近年香港國際精選拍賣馬的表現，卻未見十分標青，因而令部分馬主卻步。

不過凡事總有例外，「爆發」系馬主談立德可算是ISG的忠實粉絲，皆因他個人名下三匹現役馬「活力爆發」，「衝力爆發」及「威力爆發」均為ISG，可見他對拍賣馬投下信心一票。

其中「活力爆發」將出爭周日（27日）第一場五班草地1000米，馬主談立德同賀賢是好朋友。

上季談立德在國際馬匹拍賣會以720萬元投得兩駒，其中較貴一駒400萬元的「威力爆發」就交由賀賢訓練。

現時談立德的「活力爆發 」、「威力爆發」及團體馬「愛添勝」均交由賀賢訓練，暫時三駒仍未交出頭馬，相信賀賢會加多幾錢肉緊，盡快為談生贏馬。

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