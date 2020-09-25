漸信龍駒要搶分｜五班賽吼護級馬 雷神幫西夏之王擔正

由今季開始，馬匹評分不足而被強制退役的標準修訂為25分或以下，知恥近乎勇，一些評分不足的馬，必須提早打護級戰。

這類馬近兩次五班賽都交出好成績，例如上周日（20日）田戰由20分的「眾善積福」勝出。

剛周三（23日）谷戰由20分「威紫荊」和21分「明德之星」包辦連贏，周日（27日）田戰兩場五班賽宜吼實低分馬。

第一場五班1000米「漸信龍駒」評21分，上季在同程只負於「同有友」入Q，賽績硬淨，打王牌重遊舊路，坐位望贏。

第二場五班1400米「西夏之王」評25分，上仗跑同程掟大彎後上得第四，明顯有進步，雷神贏過同主馬「勇晉神駒」，扳強而臨想重溫好夢。

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