薛恩求開齋｜大讚金碧科演出準 未知加防沙眼罩原因

薛恩今季跑過六次賽事，暫時只取兩席季軍，仍與頭馬無緣！
周日（27日）沙田賽事，薛恩只有三匹座騎，其中一匹是第三場四班草地1400米之「金碧科」。
「金碧科」同程有兩冠五亞兩季之佳績支持，可以說路有專長。
薛恩受訪時說：「『金碧科』近期試閘走勢輕鬆，牠的演出很準繩，陣上會全力以赴競跑，甚少落第甚遠。」
「『金碧科』現時維持良好狀態，至於今場為何加防沙眼罩，我仍未有時間請教練馬師鄭俊偉的用意。」
「我估計可能是由於馬兒已有一段時間沒有上陣，因此加了這個配備，令馬兒走來更暢順。」
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