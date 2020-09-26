連達文贏G1｜澳洲五歲雌馬Pippie 揚威摩亞錦標

澳洲籍騎師連達文，近年在祖家澳洲及日本客串均取得好成績，代表作是夥拍日本馬「白朗冰川」勝出上屆考菲爾德盃。

連達文昨晚（25日）又再揚威澳洲賽事，他策騎五歲雌馬Pippie勝出當地1000米一級賽摩亞錦標。

Pippie起步後應聲帶出，連達文直路催策下，擊敗對手奪標。此駒繼勝出渥利盾後再贏一級賽。

連達文盛讚此駒，是他從騎以來前速最快馬匹。

練馬師Chris Meagher透露，Pippie下仗將出戰1200米Manikato Stakes或維多利亞賽馬會短途經典賽。

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