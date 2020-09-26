大軍閥情況｜試過爆缸心律不正 今季卒之有起色

資深馬主Sanjeev Tikam Mahtani是蔡約翰馬房忠實擁躉，雙方過往合作馬中，不乏多捷分子，尤以「鈦金剛」累積九捷為甚。

時至今天，Sanjeev名下只剩「大軍閥」一駒，而且該駒只曾一勝，當然未能夠完全滿足幕後需要。

此駒明日（27日）跑第六場四班泥地1200米，誓必被安排趁回勇求勝。

「大軍閥」兩季前首度上陣即贏四班田草1200米，本以為可扶搖直上，可惜其後健康受挫，試過流鼻血及心律不正，影響一切。

猶幸呢匹五歲馬今季有起色，跑過兩次獲一季，包括上次跑泥地1200米後追第三，如今匆出不轉路程，可望借勢勝回一仗。

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