潘頓未跑贏運丨跑2檔特別辣 他有兩駒你須知道

周日（27日）沙田賽事設有三場草地1200米，潘頓有兩匹座騎都抽到2檔，未跑先贏運。

翻查上季至今田草A欄千二賽果，潘頓共策騎八匹2檔馬上陣，共獲得三冠一亞兩季成績，上名率高達75%。

第五場四班1200米「尖辣椒」，三次試大閘一冠一季，肯追馬鬥心強，同父馬「聰明導彈」在港初出即贏田草1200米，強配潘頓兼排2檔，有資格即食。

第十場二班1200米「知道必勝」，上季尾跑谷草千二米經常後追不及，今次打王牌初跑同程，無非貪田草直路較長，潘頓親跳三課兼試大閘，排2檔可後上偷襲。

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