薛恩生日｜願望盡快贏馬 周日睇好川河尊駒

明天（26日）是薛恩生日，這位澳洲騎師今季仲未開齋，他的生日願望當然是可以盡快贏馬，打破悶局。

薛恩今早（25日）坦言，渴望在周日（27日）沙田賽事中憑「川河尊駒」在級際賽揚威。

薛恩說：「一直都希望在香港可以站穩陣腳，長期發展。」

「上季曾經在大賽中跑得接近（在打吡策騎『幸福掌聲』跑得亞軍），希望今季有機會染指大賽冠軍，去證明自己的實力。」

「今季我仍未有頭馬進帳，當然好恨贏馬，若然周日贏得級際賽，更是最好不過。」

「慶典盃我將會策騎『川河尊駒』，此匹方廐馬上季曾贏過兩屆馬王『美麗傳承』，早已證明其強橫實力，我希望把握這次機會，夥拍此駒爭取勝利。」

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