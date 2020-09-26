方嘉柏邁向900捷｜班次四降五 雙節棍瞄準目標打

方嘉柏開季後次次有馬贏旺到爆，暫時揸住十Win，比次席的呂健威都多一倍。

唔單止咁，原來佢在港練馬已累積898Win，只差兩場就達到900捷新里程。

既然佢手風大順，今期（27日）起個孖達標絕對唔難。

今期方廐出馬七匹，牌面不弱。

其中，第二場「雙節棍」四降五班出戰1400米，部署一如日前勝出谷草的廐侶「捉金皇」。

「捉金皇」今季初出甫降班即搏殺，即使當時於沙田搏輸畀「活力寶駒」，惟本身剛周三（23日）匆出回師四班谷戰即補中。

雖然「雙節棍」至今九戰零上名，但上季尾6月曾於四班1400米追獲殿軍，輸畀「超勁勇士」及「連連行運」呢兩匹四班強敵，表現絕對唔失禮。

如今降至第五班，對手弱得多，方廐呢支雙節棍係時候擊中目標。

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