陳家樑受訪｜金鎗六十受讓磅着數 今場主要對手三匹

「金鎗六十」這匹上季四歲三冠王，將於周日（26日）復出，角逐第八場1400米三級賽慶典盃，並首度與前馬王「美麗傳承」同場較量。

以往較少打吡頭馬，在勝出這場四歲馬大賽後便立即唞暑，「金鎗六十」屬較罕有例子，今次賽前牠試過兩課泥閘，均以較後名次過終點，到底馬匹近況如何呢？

陳家樑受訪時表示：「『金鎗六十』上季在一至三月內連拼四埸硬仗，對於一匹四歲馬而言非常吃力。」

「尤其是1800米香港經典盃之役，賽前馬兒曾經發燒，通常馬匹發燒後都需要一段時間恢復體力，但牠只唞了兩、三日便復課，最終都順利取勝，十分難得。」

「所以『金鎗六十』勝出打吡後，我們決定讓其多加休息。其實馬匹以往試閘表現一向平平。」

「早前試閘跑包尾，主因是同組有馬在前面狂放，加上當日場地較硬不太合發揮，所以何澤堯讓馬兒自由發揮，並無給予任何壓力，論馬匹狀態其實已有一定水準。」

陳家樑又表示，今仗「金鎗六十」受「美麗傳承」讓18磅，的確好着數，但同場都有好幾匹對手。

陳家樑補充說：「賽前我做了功課，今仗主要對手除『美麗傳承』外，『勝得精彩』及『與龍共舞』均有威脅，我希望『金鎗六十』屆時可以跑出本身水準。」

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