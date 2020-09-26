新加坡堅尼｜地獄火全熱門勝出 杜奕拋離馬雅11場頭馬

今日（26日）新加坡克蘭芝馬場舉行14場賽事，重頭戲為四歲馬一級賽新加坡堅尼。

賽前七戰六勝「地獄火」，今場被捧成一面倒大熱，結果在停賽期滿復出的杜奕胯下掄元，獨贏派彩為每五坡元派5.3坡元。

賽前新加坡馬會列明此場賽事最熱獨贏是每五元派5.3元，同日其他場次獨贏則以每五元派六元為下限，可見此駒市場熱度驚人。

連同勝出「地獄火」在內，杜奕全日五福臨門，反觀賽前落後七場頭馬的馬雅，是日僅取得一Win。

跑完今日賽事後，馬雅復被杜奕拋開11場頭馬，後者仍是冠軍大熱門。

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