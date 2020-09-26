凱旋門大賽｜艾柏賓表示很大機退出 既成事實或改變行程

四勝一級賽國際評分高達130分的世界一哥「既成事實」，其練馬師艾柏賓曾透露會參加今屆法國凱旋門大賽（一級賽草地2400米）。

但早前練馬師在接受訪問時表示，認為「既成事實」上仗在2000米愛爾蘭冠軍錦標，採取領放戰術，末段力策下未能彈甩「變魔術」，最終只能屈居第二名，似乎體力開始下降。

艾柏賓進一步透露，此駒或因未能保持表現和狀態，將會很大機會缺席十月初舉行的凱旋門大賽。

「既成事實」下一個目標，有機會在十月中的英國冠軍錦標或十一月初的美國育馬者盃草地大賽二擇其一。

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