好馬任選｜細說揀騎寶成智勝原因 莫雷拉：我對牠很有信心

今天（26日）是巴西騎師莫雷拉37歲生日，他當然希望周日（27日）沙田賽事有頭馬賀壽。

出戰第十場二班1200米的「寶成智勝」，上季六戰得四冠一亞一殿，氣勢如虹，今季踏入四歲，莫雷拉認為這匹姚廐明星馬有力扶搖直上。

莫雷拉分析說：「『寶成智勝』周日初上二班，雖然對手進一步增強，但負磅比上季尾最後一場（131磅)輕得多，對此馬來說，未嘗不是好事，今戰續跑首本路程田草1200米，我對牠很有信心。」

「『寶成智勝』聽教聽話，在陣上很服從我的策騎指示，經過暑期後，此駒轉四歲，質新馬繼續成長，早前試草閘走勢理想，狀態在水準之上。」

「『寶成智勝』上季尾在我胯下直落贏三場，牠是匹很好的馬，而同場方廐的『綠色時代』上仗也是在我發揮下開齋，後駒也是匹有質素的馬，但我沒有辨法騎晒這兩匹馬，必須作出取捨。」

「現階段我很難評論『寶成智勝』及『綠色時代』的高下，需要給予更多時間，『寶成智勝』目前狀態很弗，希望今場可取得跨季四連捷。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199