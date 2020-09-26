參賽馬體重｜磅秤失靈延誤公佈 奧運馬房十駒變晒肥仔

馬匹是運動員的一種，體重往往反映着其狀態及健康狀況，大跌或大升皆非好現象。

香港每次跑馬前，馬會均會公佈馬匹體重，作為其中一項公開的賽事資訊。

馬會昨午（25日）突然公佈，位處沙田馬場奧運馬房的磅秤出現故障要緊急維修，令到位處那兒的韋達、霍利時及鄭俊偉馬房，延至今早（26日）才獲馬會公佈它們旗下周日（27日）沙田日馬所有賽駒的體重。

結果按馬會公佈的數字，該三個奧運馬房全數十匹賽駒幾乎統統離奇地大幅增磅，而且各駒均創出本身曾被公佈的體重之新高，情況相當吊詭。

以其中三駒為例，第三場「金碧科」（鄭廐）、第九場「發財寶」（韋廐）及「眾歡笑」（鄭廐）經過暑期休賽後，體重均高於過往出賽前尚算合理。

然而在其餘季內已曾出賽的相關馬匹中，體重最少都升了25磅，如第一場鄭廐「幸運飛駒」、第二場鄭廐「金剛秀」、第三場韋廐「中華威威」、第十場「聚才」等。

當中又以後兩駒情況最誇張，各比本身上次出賽增逾40磅，令不少馬迷及網民感到疑惑。

莫非牠們經過一個暑假變了大肥豬？又或近期胃口好餐餐食清飼料，食飽就瞓唔使操？

總之單以馬會公佈的相關數字計，上述三個奧運馬房合共十匹賽駒，非常懷疑牠們的真實數重其實不是這樣的。

三個奧運馬房十駒體重

場次 馬匹 廐 馬會公佈今次賽前體重（較本身上次賽前增加）

一 幸運飛駒 鄭 1136（＋25）

二 晴朗拍檔 時 1138（＋29）

二 金剛秀 鄭 1144（＋39）

三 金碧科 鄭 1048（＋12）

三 中華威威 韋 1257（＋45）

六 超然 鄭 1103（＋32）

七 正本歡心 韋 1155（＋29）

九 發財寶 韋 1090（＋33）

九 眾歡笑 鄭 1047（＋33）

十 聚才 韋 1257（＋40）

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