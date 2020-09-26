三哥米雪增兵｜蘇志威加入御精英團體 蟲草系玩大佢

馬會最新公佈10個新馬中英文名字，當中有九駒為今季進口的E系列新馬，餘下一駒則是上季度新馬D492，命名「迎彩繽紛」。

四歲澳洲自購新馬「迎彩繽紛」馬主為羅德榮，他養過「駿馬繽紛」、在港首八戰全勝的「盈彩繽紛」、冠軍一哩賽前盟主「詠彩繽紛」，現役馬則有「傑彩繽紛」。

蔡廐另一忠實擁躉林子雲醫生，過往曾養「活力寶」、「智力寶」、「魄力寶」、「威力寶」。

今次他把名下新馬命名「佳力寶」，屬四歲澳洲自購馬。

藝人今期亦有份，洪金寶與友人引入一匹澳洲四歲自購馬，命名「紅酒之寶」。

人稱蘇老闆、著名樂隊草蜢成員蘇志威在名下首駒「駿王」退役後，以一匹四歲新西蘭自購新馬作替補，命名「蟲草天峰」。

「蟲草天峰」讓人聯想到另一藝人馬主米雪（原名嚴惠玲）有份的團體馬「蟲草之星」。

蘇志威實際已加入「蟲草之星」馬主御精英團體，與米雪及苗僑偉（外號三哥）拍住上。

該團體新兵取名「蟲草之凰」，是匹三歲澳洲自購新馬。

「蟲草之凰」一如「蟲草之星」由華籍練馬師呂健威訓練，至於「蟲草天峰」則隸屬沈集成馬房。

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