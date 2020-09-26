徐雨石睇好｜豹子膽前速銳利 面對弱旅有勝望

徐雨石開季成績理想，暫時已勝出四場頭馬，排練馬師榜第三位。

周日（27日）沙田上演九月份最後一次賽事，徐廐不乏實力馬列陣，有望增添好成績。

第一場「豹子膽」今次強配莫雷拉上陣，這匹五班馬前速銳利，今場對手水準一般，有望把握機會勝回一仗。

徐雨石受訪時說：「頭場馬匹水準欠佳，『豹子膽』至今未勝，並非什麼好材料，此駒上季開始試閘經常有好走勢，可惜做好晒工夫後，到真正出賽時又交不出預期表現，令人相當失望。」

「上仗角逐1200米可能放得快了一點，跑第七表現不算太差，今次縮程跑直路賽，由史卓豐換上莫雷拉出擊，希望憑藉本身速度，能夠於這場弱組勝回一仗。」

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