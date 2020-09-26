陳南祿攝影發燒友｜李文斌親自督師 旗下新兵贏谷閘

香港雖然仍受疫情所困，然而今晨（26日）八組快活谷試閘，吸引到不少馬主到場！

其中一個焦點是現任馬會主席陳南祿，帶備攝影器材拍攝谷閘情況。

至於資深馬主李文斌、張國榮、余潤興、蔡曉峰及郭兆明等，均親身到場睇試閘。

其中以李文斌最緊張，當名下「包裝永旺」出試第一組1700米前，先與告東尼密斟一輪，而馬匹勝出試閘後，他再與田泰安及告東尼傾談。

這匹三歲法國自購馬，在當地四戰三冠一亞，其中一場頭馬來自1800米膠沙地表列賽，且看來港後能否交出成績。

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