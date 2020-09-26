姚本輝高度重視｜友誼至好加課好弗 周日三級賽有得鍊

今晨（26日）快活谷有八組試閘舉行，多位練馬師一早過海準備，姚本輝亦不例外。

而他最終睇埋周日（27日）第八場三級賽1400米慶典盃「友誼至好」才啟程。

「友誼至好」未夠六時已到大圈加課，踱步輕抒步頭，不過練者依然重視，一直於烽火台睇實。

不知他是否對馬兒狀態十分滿意，睇完吹了幾聲口哨才離開沙田前往快活谷，可見心中有馬。

「友誼至好」今次雖然面對「美麗傳承」及「金鎗六十」等佳駟，不過兩匹擂台躉均以稍後大賽為目標，而「友誼至好」受讓磅，絕對不容輕視。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199