尖辣椒初出｜從化閘走勢洶湧 潘頓：沈集成主動邀我策騎

周日（27日）沙田賽事，角逐第五場四班1200米的「尖辣椒」，在港初次登場，此馬來港後至今三度試閘，上周五（18日）在從化直路試草閘，慢閘後仍能後上獲勝，走勢洶湧，首戰強配潘頓，令人憧憬。

潘頓今早（25日）受訪時亦有談及這匹質新馬，他說：「今次是沈集成主動叫我騎『尖辣椒』，適逢我同場未有騁約，當然樂於効勞。」

「『尖辣椒』來港後大部份時間均在從化操練，最近才返回沙田馬場，至今我仍未為牠主課，未知牠的狀態如何。」

「我有留意牠在從化晨課的表現，之前兩次試閘走勢平平，直至最近一次在從化試閘輕鬆取勝。」

「但話分兩頭說，有些馬在晨課操練及試閘時走勢很悅目，但在真正競賽時卻另一回事，我當然希望『尖辣椒』可以在競跑時同樣交出好表現，今場抽得二檔理想，希望有接近的演出。」

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