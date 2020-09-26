駿皇綵S形走位｜獲馬主保留 老馬回勇博強項補中

今季有唔少七歲或以上嘅馬勝出，好似「英明勇將」、「蒙古王」、「綫路光輝」等，證明老馬利季初真係有根據。

禮拜日（27日）第十場二班1200米，七歲老馬「駿皇綵」在大摩退休散倉後，仍獲馬主譚少強保留，並將佢轉到文家良馬房受訓。

講真譚生係澳門「浩勝」系大馬主，喺香港又有養馬，要以一匹新馬「駿皇綵」補替「駿皇綵」唔難，但佢堅持留低「駿皇綵」應有後着。

「駿皇綵」上場轉倉初出跑田草1000米，沿途S形走位，臨尾衝入一席殿軍，走勢唔錯。

如今證明老馬有態，「駿皇綵」是次重返首本路程1200米出賽，表現令人憧憬。

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