賽後報告陷阱｜騎練訪問解畫 馬會應設追溯條款

上回提到，若果信咗「龍鑽輝煌」開鑼日輸完賽後向小組點解畫的朋友悉數中伏，其實馬會有方法幫馬迷避過「受騙」，方法更加一點也不難，便是在賽例上加入對騎練問話內容具追溯條款。

就以「龍鑽輝煌」事件為例，上次輸完騎嗰個明明話要加程同留住跑，結果再出都係報田草1200米，與小組收到的解畫內容不符。

遇上類似情況，是否應該賦予競賽小組權力，可向負責報名及訂立陣上戰術的練馬師作查詢？

此外，賽後被問話而當日騎或練有提過一些日後跑法建議的馬，小組也應有權在該駒下次出賽之前，查詢練馬師會否採納上次解畫時的建議跑法，如不改，請道出原因。

怎樣也好，馬迷也不願再遇上騎練「技術詐騙」，相信馬會亦唔想成日俾人鬧賽後報告得個講字！（妙瞳）

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