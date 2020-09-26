合夥年代還擊｜上次騎法被馬會抽秤 波仔唔敢再亂嚟

蘇偉賢馬房今季與波健士合作常有驚喜，「鵲橋飛渡」（8.3倍）及「天池怪俠」（58倍）俱爆冷勝出。

周日（27日）田戰騎練合作兩駒，值得盯緊。

當中又以第三場四班1400米「合夥年代」最具出冷本錢，上仗配波健士跑田草1200米是42倍大冷門，結果姍姍來遲只追得第五。

同場廐侶「特醒」則4.6倍勝出，難免令人想入非非。

競賽小組賽後曾向波健士查詢有關「合夥年代」於早段及中段的騎法，他表示由於座騎上仗居後競跑後於末段衝刺強勁，故獲指示讓座騎自內檔出閘後居於較後位置競跑。

但小組對他解釋不太認同，並向他表示，他於早段及中段的騎法已引起小組關注，因為於過了900米處後，他有機會讓此駒保持在「中華威威」內側的位置，而毋須讓牠超越「合夥年代」。

小組告誡他，只要情況許可，他必須確保將座騎置於有利位置。

「合夥年代」今次增程跑1400米更有利追趕，兼且單刀赴會，無需要再做副車，波健士再騎亦不許自己再被抽秤，必拼無疑。

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