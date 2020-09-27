R8即場賠率啟示｜美麗傳承睇飛輸咗 嘉應之星第三勢力

第八場慶典盃1400米草地：全日戲肉所在，而全日最熱馬匹喺呢場出現，不過唔好以為係舊馬王「美麗傳承」，而係上季四歲三冠王「金鎗六十」，睇票數就已話你知，一定跑贏「美麗傳承」兼捧盃。

昨日開飛最熱1.7倍W，1倍P，直到現時2.4倍，WP票數硬淨到不得了，始終受讓18磅好着數，二重彩穩膽博好分啲。

舊馬王「美麗傳承」齋睇飛已輸咗，由昨日最熱3倍回到現時4.7倍，位置1.8倍，咁好分？

今年八歲戰鬥力一定會下降，今仗仲要讓磅好吃虧，如跑到第三名都算叻。

睇飛第三勢力係「嘉應之星」，由過關前9.2倍落到5.6倍W，位置1.8倍就反映好有信心入三甲。

高班讓磅賽就吼吓啲輕磅馬，「與龍共舞」，上季轉方嘉柏馬房大變身，季內四捷兼贏三級賽。

博佢季初延續個氣勢，現時4.8倍P，總覺有啲早飛！

買條單T組合1＋5＋6有（18倍）都幾唔錯。

「大籐王」21倍落到9倍。

提供：6金鎗六十、1美麗傳承、5與龍共舞、3嘉應之星

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